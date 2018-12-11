«КиноПоиск» выпустил гид по истории хип-хопа

Москва, , 15:27 — REGNUM «КиноПоиск» выпустил киногид по истории и географии хип-хопа «Панчи и флекс: Краткая история хип-хопа в 20 фильмах». Картины в хронологическом порядке рассказывают об истоках хип-хопа, истории жанра, ярких представителях, баттлах и русском рэпе.

Граффити, диджеинг и брейк

«Дикий стиль» считается первым фильмом, показавшим едва зародившуюся хип-хоп-культуру. Вышедший через год «Бит-стрит» стал более профессиональным рассказом о культуре и даже был показан на Каннском кинофестивале 1984 года вне конкурса.

История жанра

«Войны стиля» демонстрирует острый конфликт культуры граффити и государственных институций. В «Эволюции хип-хопа» рэпер Shad общается с культовыми продюсерами, диджеями и МС, чтобы проследить историю развития музыкальной части культуры.

Легенды гангста-рэпа

Становлению самой легендарной группы в истории хип-хопа — N.W.A. — посвящен биографический фильм «Голос улиц». Номинированный на «Оскар» документальный фильм «Тупак: Воскрешение» рассказывает про жизнь рэпера голосом самого исполнителя. В картине «Бигги и Тупак» появляется еще одна звезда жанра — Ноториус Биг.

Южный хип-хоп

О третьем столпе жанра рассказывают сериал «Атланта» и фильм «Отвязные каникулы». Первый с помощью хип-хопа ломает рамки сериального формата, впуская в реалистическую хронику жизни на задворках трэпа (одного из поджанров рэпа) элементы современного афросюрреализма. Второй рассказывает об эталонном образе жизни хип-хопа Флориды.

Старички и новички

В «Блок Пати» популярный комик Дэйв Шаппелл устраивает уличную вечеринку, на которой собираются как ещё новички в тот момент (например, Канье Уэст), так и звезды из 1990-х (Mos Def). В документальном фильме «Биты, рифмы и жизнь: Путешествия группы A Tribe Called Quest» рассказывается история легендарного квартета из Куинса.

Баттлы

В фильме «8 миля» главную роль исполнил американский рэпер Эминем, который первым из хип-хоп-исполнителей получил «Оскар» за лучшую песню («Lose Yourself»). Спустя 15 лет он спродюсировал Bodied, который можно считать «апгрейдом» предыдущей картины.

Неамериканский хип-хоп

«Хип-хоп рогаток» рассказывает про палестинских рэперов DAM и историю распространения хип-хопа на западном берегу Иордана. Герои «Вавилонских мечтателей» — команда никому не известных брейкдансеров (танцоров брейк-данса), живущих в бедных провинциальных кварталах Израиля. О японском хип-хопе можно узнать из документального фильма «Клан Токио».

Русский рэп

Об отечественных представителях хип-хопа рассказывают фильмы «Настоящий рэп», «Алёхин», «Внутренний рэп» и «Баттл». На кадрах можно встретить Басту, Гнойного, Noize MC и других знаменитых исполнителей.

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