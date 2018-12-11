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Михаил Пиотровский стал командором французского Ордена искусств

Культура

Знак отличия Пиотровский получил в день 74-летия

Санкт-Петербург, 11 декабря 2018, 12:26 — REGNUM  Генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский удостоен звания командора французского Ордена искусств и литературы. Знак отличия был вручен почетному гражданину Санкт-Петербурга чрезвычайным и полномочным послом Франции в России Сильви Берманн в Георгиевском зале музея в день 74-летия выдающегося искусствоведа.

Орден искусств и литературы ведомственная награда Министерства культуры Франции. Командор его высшая ступень. В 2018 году ей также был удостоен режиссер Кирилл Серебренников.

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Культурная хроника
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