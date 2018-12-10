Дмитрий Глуховский рассказал, почему так и не начались съёмки «Метро 2033»

Москва, , 16:13 — REGNUM Автор популярной книги «Метро 2033» Дмитрий Глуховский рассказал о приостановке работы над экранизацией произведения. По словам писателя, сценарист не смог адаптировать книгу для американского зрителя, сообщает портал VG 24/7.

Глуховский сообщил, что сценарием экранизации занимался Ф. Скотт Фрейзер, известный своей работой над фильмом «Три икса: Мировое господство». Сценарист планировал перенести место действия книги в Вашингтон, чтобы история больше понравилась зрителям из США. Дмитрий Глуховский считает, что из-за этой идеи из экранизации пропадут многие важные идеи, заложенные в книге.

«Многое не «сработало» в Вашингтоне. Нацисты, коммунисты, даже Чёрные (мутанты из вселенной «Метро») не «работают» в Вашингтоне. Вашингтон в том числе город темнокожих. Там не обыграешь аллюзию, которую я заложил, — метафору ксенофобии», — сообщил Глуховский.

Напомним, что изначально экранизацией книги занималась компания MGM, которая приобрела права на франшизу ещё в 2012 году. Сейчас Глуховский ведёт переговоры с другой съёмочной командой и надеется, что скорый релиз игры Metro Exodus создаст новую волну популярности для франшизы.

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