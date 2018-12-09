Санкт-Петербург,
9 декабря 2018, 16:12 — REGNUM В Манеже Малого Эрмитажа проходит выставка «Не верь глазам своим». На необычной, и крайне интересной экспозиции представлено около 700 иллюзорных изображений разных эпох и жанров. Обманки, как называют их искусствоведы, по сути, высококлассные произведения искусства — живописи и графики, скульптуры, изделия из серебра, стекла, фарфора, цветного камня, других материалов. Релиз музея определяет их как иллюзорное воспроизведение художественными средствами реальных предметов, вызывающее эффект присутствия подлинной натуры, а не изображения. Эрмитажные коллекции дают возможность показать историю зарождения имитаций и иллюзий, начиная с древних культур Египта, Греции и Рима, акцентировать расцвет обманок в искусстве
«Не верь глазам своим»: выставка художественных обманок в Эрмитаже
Сотрудники музея дополнили выставку художественных обманок подлинными предметами
Санкт-Петербург,
9 декабря 2018, 16:12 — REGNUM В Манеже Малого Эрмитажа проходит выставка «Не верь глазам своим». На необычной, и крайне интересной экспозиции представлено около 700 иллюзорных изображений разных эпох и жанров. Обманки, как называют их искусствоведы, по сути, высококлассные произведения искусства — живописи и графики, скульптуры, изделия из серебра, стекла, фарфора, цветного камня, других материалов. Релиз музея определяет их как иллюзорное воспроизведение художественными средствами реальных предметов, вызывающее эффект присутствия подлинной натуры, а не изображения. Эрмитажные коллекции дают возможность показать историю зарождения имитаций и иллюзий, начиная с древних культур Египта, Греции и Рима, акцентировать расцвет обманок в искусстве
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