«Не верь глазам своим»: выставка художественных обманок в Эрмитаже

Санкт-Петербург, , 16:12 — REGNUM В Манеже Малого Эрмитажа проходит выставка «Не верь глазам своим». На необычной, и крайне интересной экспозиции представлено около 700 иллюзорных изображений разных эпох и жанров. Обманки, как называют их искусствоведы, по сути, высококлассные произведения искусства — живописи и графики, скульптуры, изделия из серебра, стекла, фарфора, цветного камня, других материалов. Релиз музея определяет их как иллюзорное воспроизведение художественными средствами реальных предметов, вызывающее эффект присутствия подлинной натуры, а не изображения. Эрмитажные коллекции дают возможность показать историю зарождения имитаций и иллюзий, начиная с древних культур Египта, Греции и Рима, акцентировать расцвет обманок в искусстве XVII—XVIII веков и проследить их общую эволюцию вплоть до начала ХХ века. Как отметил на открытии экспозиции директор музея Михаил Пиотровский, на выставке намерено перепутаны настоящие предметы и обманки, так что посетителю предстоит самому разобраться, что является подлинным. При этом специалисты подчеркивают, что в задачу мастеров не входило совсем ввести зрителя в заблуждение, напротив, точностью воспроизведения, уникальной натуральностью художники и скульпторы больше демонстрировали свое высокое искусство.