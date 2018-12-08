Суббота, 8 Декабря 2018 года
18:40:50 МСК

В сети появился трейлер нового фильма о Мстителях MARVEL

Культура

Фильм один из самых долгожданных в Голливуде

В сети появился трейлер нового фильма о Мстителях MARVEL
Цитата из кинофильма «Мстители: Финал», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо. 2019. США
Шлем

Вашингтон, 8 декабря 2018, 17:07 — REGNUM  В сети появился трейлер нового фильма «Мстители», премьера которого ожидается в апреле 2019 года, сообщает 8 декабря «Ревизор».

Фильм является одним из самых ожидаемых в данной серии, причиной тому оригинальный финал предыдущего эпизода, в котором, как кажется, «зло» одержало победу.

Однако очевидно, что в последующем эпизоде «добро» вновь победит, но каким образом оно этого добьется и беспокоит умы поклонников.

Напомним, компания MARVEL, занимающаяся созданием комиксов про людей с безграничными возможностями приобрела еще большую популярность, когда данные сюжеты были перенесены в киноплоскость.

На сюжеты комиксов сняты десятки высоко бюджетных голливудских фильмов, кроме того, полноценные фильмы переплетаются друг с другом при помощи всевозможных отсылок, создавая, тем самым целую вселенную.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские зрители хорошо встретили кинокомикс «Аквамен» Джеймса Вана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить