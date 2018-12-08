Участница «Дома-2» может стать вокалисткой группы «SEREBRO»

Москва, , 16:49 — REGNUM Участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Друзьяк может стать участницей коллектива «SEREBRO», сообщает 8 декабря «Дни-24».

Звезда теле-шоу прошла первый этап кастинга и просит своих поклонников поддержать ее голосами. Друзьяк подвергается критике за свое поведение, но именно оно и есть залог популярности в современном шоу-бизнесе.

Напомним, телепроект «Дом-2», продолжающийся многие годы, известен своей скандальностью, что и привлекает к нему многих представителей подрастающего поколения.

Официальной целью шоу является строительство дома, который должен достаться паре, построившей свою любовь, но в действительности все сводится к бесконечным выяснением отношений, выставляемых на публику.

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