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Участница «Дома-2» может стать вокалисткой группы «SEREBRO»

Культура

Если за нее проголосуют подписчики

Участница «Дома-2» может стать вокалисткой группы «SEREBRO»
Васильчиков В.В., Фадеев М.А
SEREBRO

Москва, 8 декабря 2018, 16:49 — REGNUM  Участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Друзьяк может стать участницей коллектива «SEREBRO», сообщает 8 декабря «Дни-24».

Звезда теле-шоу прошла первый этап кастинга и просит своих поклонников поддержать ее голосами. Друзьяк подвергается критике за свое поведение, но именно оно и есть залог популярности в современном шоу-бизнесе.

Напомним, телепроект «Дом-2», продолжающийся многие годы, известен своей скандальностью, что и привлекает к нему многих представителей подрастающего поколения.

Официальной целью шоу является строительство дома, который должен достаться паре, построившей свою любовь, но в действительности все сводится к бесконечным выяснением отношений, выставляемых на публику.

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