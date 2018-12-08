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Рок-музыкант Намин снимет фильм о Рейгане и Горбачеве

Культура

А также о саммите в Рейкьявике

Рок-музыкант Намин снимет фильм о Рейгане и Горбачеве
Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Женева. 1985

Вашингтон, 8 декабря 2018, 16:44 — REGNUM  Известный российский музыкант Стас Намин снимает фильм о бывших президентах СССР и США Михаиле Горбачеве и Рональде Рейгане, сообщает 8 декабря Национальная служба новостей.

Работа над фильмом проходит в Соединенных Штатах. Проект будет представлен в форме телесериала, планируется создать 16 эпизодов.

Несмотря на то, что картина будет художественной, Намин утверждает, что она будет основываться на документальных данных.

Напомним, известный рок-музыкант Стас Намин известен своей многосторонней творческой деятельностью, помимо музыки он снимает документальные фильмы, рисует картины и ставит спектакли.

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