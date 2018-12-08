От классицизма до ар-деко

Москва, , 15:43 — REGNUM Прогуливаясь по центру старой Москвы рядом с Патриаршими прудами, можно найти существующий с 1991 г. антикварный салон «Русский модерн». Несмотря на название, здесь представлены не только картины и предметы декоративно-прикладного искусства эпохи модерна, но и классицизма, ампира и ар-деко.

Особой гордостью салона являются редкие старинные книги: собрания сочинений русской классики, детские книги в родных издательских переплетах и издания по философии, истории, архитектуре. Стены галереи украшают полотна Коровина, Верещагина, Петрова-Водкина, а полки шкафов заняли роскошные предметы из серебра таких мастеров ювелирного искусства, как Фаберже, Болин, Хлебников, поднявших стиль русского модерна на мировой уровень.

Являясь членом существующей с 2004 года Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров (МКААД), «Русский модерн» активно занимается исследовательской и выставочной деятельностью. Салон участвует в цикле просветительских проектов, объединенных общим названием «Большое искусство — малым городам». В рамках одного из этих проектов была организована выставка в Тверской картинной галерее — «Тверская земля в творчестве русских художников». Также произведения из коллекции салона были представлены на выставке «Исаак Ильич Левитан и его современники» в культовом для этого художника месте — Плесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. Там же с участием галереи состоялась выставка «А.С. Степанов. Из частных коллекций (к 160-летию со дня рождения)».