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Около 10 тысяч жителей собралось в Донецке на День георгиевской ленты

Культура

Громадную ленту развернули на центральной площади города

Донецк, 7 декабря 2018, 13:32 — REGNUM  Георгиевскую ленту длиной 300 м развернули на центральной площади Ленина в Донецке, сообщает 7 декабря «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, на главной площади Донецка проходит празднование Дня георгиевской ленты. В центр столицы Донецкой Народной Республики (ДНР) пришли порядка 10 тыс. жителей и гостей республики.

Помимо главы республики Дениса Пушилина, представителей власти и активистов, на площади также присутствовали курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища. Именно они развернули огромную ленту.

Напомним, георгиевскую ленту часто используют во время празднования Дня Победы 9 мая в качестве символа памяти. В Донбассе лента является символом противников «Евромайдана» на Украине.

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