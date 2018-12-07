В Каннах пройдет международный фестиваль сериалов

Канны, Франция, , 10:58 — REGNUM В Каннах с 5 по 10 апреля 2019 года параллельно с международным рынком контента MIPTV состоится второй международный фестиваль сериалов Canneseries. Дистрибьюторы, продюсеры и вещательные компании могут подать свои проекты до 25 января сразу на два конкурса: основной и для короткометражных сериалов.

Организаторы смотра практически не ограничивают жанр и стилистику сериалов-участников. Главное требование — проекты должны быть новыми и нигде не транслироваться ранее. Исключение — премьера в стране производства незадолго до события при согласовании с организаторами фестиваля. Кроме того, в смотре не может участвовать контент для детей и пилоты сериалов, съемки первого сезона которых не были подтверждены.

В марте жюри, в которое войдут эксперты международной телевизионной индустрии, отберет десять проектов в каждой категории. Пилотные серии проектов-финалистов покажут на фестивале, а победителей объявят на церемонии закрытия.

Фестиваль Canneseries впервые прошел в 2018. В конкурсе участвовали сериалы из Бельгии, Германии, Дании, Италии, Израиля, Испании, Мексики, Норвегии, США и Южной Кореи. Победителем стал израильский сериал «Когда летают герои», который собрал высокие рейтинги в родной стране и недавно отправился в США в виде формата для адаптации.

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