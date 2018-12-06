Скончалась народная артистка РСФСР Галина Анисимова

Москва, , 16:38 — REGNUM Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Галина Анисимова скончалась на 90-м году жизни. Об этом сообщила 6 декабря пресс-служба Московского театра имени Маяковского.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня на 90-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Галина Александровна Анисимова», — сообщается на странице театра в Facebook.

В театре привели слова режиссера Андрея Гончарова, который так говорил об актрисе: «В созвездии прославленных звезд Театра имени Маяковского она занимает своё место, но главное — выделяется таким отношением к профессии, которое делает эту профессию призванием».

Отмечается, что Галина Анисимова до последних дней выступала на сцене и активно участвовала в жизни театра.

Галина Анисимова родилась 17 июля 1929 года в Москве. Ветеран войны и ветеран труда. Училась во ВГИКе на курсе Бориса Бабочкина и Нины Алисовой, а затем перешла в Театральное училище имени Бориса Щукина. По окончании учёбы в 1952 году начала работать в Театре имени Маяковского, где сыграла десятки ведущих ролей в различных спектаклях.

Также снималась в кинофильмах, среди которых «Мальчик со шпагой», «Простая девушка», «Жизнь Клима Самгина», «День полнолуния» и другие.