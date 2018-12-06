Эксперты Института киноискусства США составили топ-10 сериалов 2018 года

Лос-Анджелес, США, , 12:15 — REGNUM Названы топ-10 сериалов 2018 года, этот рейтинг составили эксперты Института киноискусства США (AFI). Первое место в списке заняло шоу «Американцы» телеканала FX. Список было публикован 5 декабря на портале Firstpost.

На втором месте оказалось шоу «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений» (FX), на третьем — «Атланта» (FX) с Дональдом Гловером в главной роли. Кроме них в топ-5 вошли сериалы «Барри» (HBO) и «Лучше звоните Солу» (Netflix, AMC). В первую десятку лучших сериалов по версии AFI также попали «Метод Комински» (Netflix), «Удивительная миссис Мейзел» (Amazon Prime Video), «Поза» (FX), «Наследники» (HBO) и «Это мы» (NBC).

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Напомним, сериал «Американцы» рассказывает о жизни в США разведчиков из СССР, которые являются офицерами КГБ. События происходят в 80-е годы XX века, в период холодной войны.

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