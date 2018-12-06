MTV перезапустит «пластилиновые бои» Celebrity Deathmatch вместе с Ice Cube

Нью-Йорк, США, , 10:53 — REGNUM MTV Studios работает над возвращением ТВ-шоу Celebrity Deathmatch. Продюсером проекта выступит популярный музыкант Ice Cube, сообщает Variety.

К работе над возвращением шоу вернётся и создатель оригинальной передачи Эрик Фогель. Рэпер Ice Cube станет и продюсером проекта поста, и одним из актёров озвучки. Директор MTV Крис МакКарти сообщил, что студия рада работать с Ice Cube для «современного переосмысления шоу, которое так любили фанаты». Релиз проекта назначен на 2019 год.

Напомним, что Celebrity Deathmatch («пластилиновые бои» в одной из локализаций) — популярное юмористическое шоу канала MTV. В рамках передачи пластилиновые копии известных личностей сражались на ринге, используя особые приёмы, основанные на юмористических стереотипах о своих прототипах. Шоу выходило с 1998 года и позже закрылось. Руководители проекта уже совершали попытки перевыпустить передачу в 2015 году, однако они не увенчались успехом.

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