В Москве пройдет выставка советских ёлочных игрушек

Москва, , 01:57 — REGNUM В столичном Музее Победы откроется выставка советских ёлочных игрушек «Старый добрый Новый год» 21 декабря 2018 года, сообщает пресс-служба музея.

На выставке посетители смогут увидеть коллекцию новогодних игрушек, открыток, сувениров и карнавальных масок.

Отмечается, что коллекция была передана для выставки телеведущим Александром Олешко. В экспозиции будет представлено около 500 экспонатов. Игрушки будут представлены из разных эпох советского времени, начиная с 1930-х годов.

Также сообщается, что после открытия выставки будет представлен новогодний исторический квест «Ёлка победы». В нём примут участие дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети военнослужащих и сотрудников силовых служб, погибших при исполнении служебных обязанностей.