«Супермен против Ку-Клукс Клана»: Ади Шанкар экранизирует книгу

Вашингтон, , 15:40 — REGNUM Продюсер мультсериала Castlevania Ади Шанкар готовит новый проект под названием «Супермен против Ку-Клукс Клана». Фильм станет адаптацией одноимённой книги Рика Бауэрса, сообщает Deadline.

«Нам нужно рассказывать истории о том, как известные мифы оказывали влияние на материальный мир. Такой историей и станет «Супермен против Ку-Клукс Клана», — сообщил Ади Шанкар.

Шанкар сообщил, что супергерои могут действовать там, где бессильны правительство и закон. Поэтому образ супергероя стал таким популярным и близким обычным людям — они надеются, что герой придёт и защитит их в безвыходной ситуации. Шанкар считает, что его новая картина покажет, как супергеройская мифология влияет на реальный мир. Дополнительные подробности о начале съёмок проекта пока не сообщаются.

Напомним, что «Супермен против Ку-Клукс Клана» — произведение писателя Рика Бауэрса, основанное на реальных событиях. Книга рассказывает о журналисте Стетсоне Кеннеди, который вступил в ряды Ку-Клукс Клана, чтобы скомпрометировать его деятельность. Журналист сообщал тайную информацию о деятельности Клана на радиопередачу «Приключения Супермена». Частые эфиры передачи рассказывали о вымышленной борьбе Супермена с членами Ку-Клукс Клана, при этом в рамках шоу сообщалась вся тайная информация о деятельности сообщества (пароли, позывные и места встреч). Благодаря такому подходу, существование Клана удалось высмеять в глазах общественности и его активность существенно снизилась.

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