Disney адаптирует Star Wars для детей

Бербанк, США, , 11:44 — REGNUM Компания Disney на одном из своих YouTube-каналов под названием Star Wars Kids анонсировала новый мультсериал Star Wars Galaxy of Adventures. События сериала перескажут события шести оригинальных эпизодов Star Wars для аудитории младшего возраста.

Создатели проекта сообщили, что в сериале будут использованы оригинальные диалоги, музыка, звуковые эффекты и голоса актеров. Первые шесть короткометражных мультфильмов выйдут 30 ноября на канале Star Wars Kids. После этого, в декабре, покажут ещё несколько одиночных эпизодов, а с 2019 года сериал будет выходить на постоянной основе.

Пользователи и фанаты обратили внимание на приятную плавную анимацию проекта, отмечая, что она выполнена на порядок лучше, чем в недавнем мультсериале Star Wars Resistance. Эксперты считают, что такой подходит позволит познакомить детей со вселенной Star Wars в удобной для них форме.

«Звёздные войны» — фантастическая киносага о комических приключениях, включающая в себя 10 кинофильмов (8 эпизодов и 2 фильма «истории»), а также анимационные сериалы, мультфильмы, телефильмы, книги, комиксы, видеоигры, игрушки и прочие произведения и товары, созданные в рамках единой фантастической вселенной «Звёздных войн». Она была задумана и реализована американским режиссёром Джорджем Лукасом. Первый фильм франшизы «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» вышел в 1977 году, а последний «Звёздные войны: Эпизод IX» покажут в 2019 году.

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