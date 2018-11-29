1 декабря в Москве пройдет митинг против сноса киноцентра «Соловей»

Москва, , 10:36 — REGNUM Мэрия Москвы выдала разрешение инициативной группе на проведение 1 декабря с 14.00 до 16.30 у станции метро «Улица 1905 года», рядом с памятником «Героям революции 1905−1907 годов», митинга против сноса кинотеатра «Соловей». Количество участников — до 200 человек.

АО «Киноцентр», в ведении и на территории которого находится один из крупнейших в Европе многозальных кинотеатров — 24 зала, принял решение построить на этом месте, по адресу Дружинниковская улица, владение 15, гостиницу с культурно-досуговым комплексом. На что и получил все необходимые документы для его реализации.

Однако против такого решения высказалась московская общественность, привыкшая смотреть в «Соловье» шедевры мирового кино.

На сайте Change.org под петицией за сохранение киноцентра подписались более 85 тысяч человек.

Ранее на Новинском бульваре был проведен несанкционированный митинг против сноса: в результате несколько человек было арестовано.

Министр культуры Владимир Мединский разобраться с возможным сносом «Соловья».