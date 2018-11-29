Четверг, 29 Ноября 2018 года
11:57:41 МСК

Турция и Китай наращивают культурные и туристические связи

Культура

Министр культуры и туризма Турции провел встречу со своим коллегой в Китае

Турция и Китай наращивают культурные и туристические связи
Tim Ellis
Рукопожатие

Пекин, 29 ноября 2018, 10:31 — REGNUM  Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой провел встречу со своим китайским коллегой, сообщает 29 ноября Anadolu.

Стороны обсудили планы по укреплению сотрудничества в области туризма, в частности поднимался вопрос об увеличении потока китайских туристов в Турцию. Встреча прошла за закрытыми дверями в Пекине.

Стороны также обсудили шаги по наращиванию культурного сотрудничества, в частности строительство турецкого культурного центра в Китае. Эрсой также выразил желание присутствовать на специальном концерте, который станет венцом Года туризма в Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: Российская неделя эногастрономического туризма открылась в Японии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить