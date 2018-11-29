Италия – почетный гость ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction

Москва, , 10:07 — REGNUM В 2018 году почетным гостем Международной выставки-ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction в Москве стала Италия. В самом центре зала открыт белоснежный павильон с античными арками, в котором 29 ведущих издательств с Апеннин выложат на стендах около 2 тысяч изданий на итальянском языке и переводов на русский. Необычайно широко представительство известных итальянских авторов, приехавших лично презентовать на «Итальянском проспекте» свои последние произведения. Среди них Сандроне Дациери, Фульвио Эрвас, Эдоардо Нези, Роберто Пацци, Сандра Петриньяни, ФранческоПикколо, Алессандро Санна, Беппе Северньини и многие другие.

Организаторы обращают внимание посетителей на одно из главных направлений современной итальянской литературы — детектив, а также на интереснейшие портреты выдающихся людей исторической сцены Италии. В разделе «Чудеса Италии» нельзя пройти мимо книг о еде и море, а все исследования о литературе, кино, телевидения и искусства в разделе «Кроссовер», так как сегодня многие жанры культуры затейливо переплелись. Здесь можно посмотреть две художественные выставки:

фоторепортаж Оттавио Селитти «Где Элена Ферранте» и «Иллюстрация детской литературы. Лучшие итальянские образцы».