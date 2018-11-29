Гран-при Фестиваля уличного кино завоевал фильм Алексея Харитонова «Взятка»

Москва, , 09:25 — REGNUM В Москве подвели итоги беспрецедентного по количеству зрителей Фестиваля уличного кино. Гран-при удостоена работа молодого режиссера Алексея Харитонова «Взятка». Фильм, сценарий к которому написал сам Алексей Харитонов, повествует о симптоматической проблеме современности — надо ли давать взятку следователю, чтобы закрыть дело о взятке, и если надо, то как это сделать так, чтобы всем было хорошо. В главных ролях этой действительно смешной комедии сыграли Сергей Бурунов, Михаил Трухин, Николас Ковбас. Победитель получит от спонсора фестиваль миллион рублей.

Фестиваль уличного кино стартовал в 2014 году наша на Дальней Востоке и с тех пор стал настоящим народным явлением. Десятки тысяч людей собираются летом на набережных, площадях и даже крышах домов, чтобы посмотреть лучшие короткометражки и демократично проголосовать за них светом фонариков, чаще телефонов. В 2018 году акция прошла в более 1000 городов страны.