В Курске открывается конкурс исполнительского искусства «Золотые таланты»

Курск, , 08:45 — REGNUM 29 ноября в Курске открывается Международный конкурс исполнительского искусства «Золотые таланты». В нем принимают участие студенты средних специальных музыкальных учебных заведений. В этом году в финал вышли музыканты в возрасте до 18 лет из Курской, Свердловской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Ярославской, Новосибирской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. Они и выявят победителя в номинациях «Фортепиано», «Деревянные духовые инструменты» и «Медные духовые инструменты».

В жюри конкурса вошли известные российские музыканты и педагоги: Ксения Башмет, Мира Марченко, Степан Симонян, Валерий Попов, Ольга Томилова, Эркин Юсупов и другие.

Международный конкурс исполнительского искусства студентов средних специальных музыкальных учебных заведений, учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Российской Федерации, стран СНГ и Балтии Гран-при «Золотые таланты» организован благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова совместно с благотворительным фондом ArsLonga при поддержке Администрации Курской области.