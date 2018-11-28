В соцсетях решили почтить память создателя Губки Боба

Лос-Анджелес, США, , 21:42 — REGNUM Пользователи соцсетей решили почтить память создателя мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» Стивена Хилленберга. Они стали размещать на своих страницах любимые кадры из шоу, памятные изображения персонажа и gif-анимации.

https://twitter.com/stephaniewalt0n/status/1067491700615118848

Ушедшему из жизни продюсеру было 57 лет, причиной его смерти стало заболевание нервной системы. Почтить память аниматора 27 ноября 2018 года предложил на официальной странице в Twitter телеканал Nickelodeon, который показывал мультсериал с 1999 года.

https://twitter.com/Nickelodeon/status/1067471668363313152

Напомним, всего было выпущено 12 сезонов шоу, «Губка Боб Квадратные Штаны» стал одним из самых популярных анимационных сериалов в мире и самым длинным сериалом Nickelodeon. Телеканал решил продлить его на 12 сезон в мае 2017 года.

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