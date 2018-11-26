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Названа причина смерти Бернардо Бертолуччи

Культура

Знаменитый итальянский кинорежиссёр умер на 78-м году жизни

Рим, 26 ноября 2018, 17:53 — REGNUM  Кинорежиссёр Бернардо Бертолуччи скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает Sputnik Internarional со ссылкой на представителя режиссёра Флавию Шиави.

Бертолуччи скончался сегодня утром в Риме в возрасте 77 лет. Дата и место его похорон пока не называются.

Бернардо Бертолуччи является создателем таких фильмов, как «Последнее танго в Париже», «Ускользающая красота», «Маленький Будда», «Последний император». В 2011 году режиссёр был награждён «Золотой пальмовой ветвью» за вклад в киноискусство.

Читайте ранее в этом сюжете: Ушел из жизни режиссер Бернардо Бертолуччи

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