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В Париже проходит выставка средневекового албанского церковного искусства

Культура

В Париже проходит выставка «Окно в средневековое албанское искусство», посвященная 60-летней годовщине вступления Албании в ЮНЕСКО

Тирана, 26 ноября 2018, 22:23 — REGNUM  В выставочном зале Миро в Париже открылась выставка «Окно в средневековое албанское искусство», посвященная 60-летней годовщине вступления Албании в ЮНЕСКО — организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры. На церемонии открытия присутствовали заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Ренато Оттоне Рамирез, министр культуры Албании Миреля Кумбаро, замминистра иностранных дел Албании Артемис Дралё, посол Албании в ЮНЕСКО Ферит Ходжа и другие.

«Что мы можем сделать для продвижения в мире? Вот вопрос, который поставила перед миром ЮНЕСКО, образовавшаяся в 1945 году, сразу по завершении войн, заливших мир кровью. Ответ на этот вопрос дала наша албанская святая, мать Тереза: «Иди домой и люби свою семью!» — заявила министр культуры Албании Кумбаро в речи, посвященной открытию выставки, передает албанское новостное агентство «БалканВеб».

Большую часть экспозиции составляют высокохудожественные православные иконы и фрески. Также представлены характерные вещи эпохи — одежда, предметы быта. Более того, по мнению экспертов, экспозиция дает представление о том влиянии, которое Византийская империя оказывала на средневековое мировоззрение, даже после падения Константинополя в 1453 году и установления турецкого владычества на Балканах.

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Зарубежная хроника
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