В Третьяковской галерее открывается выставка «Арлекины Серебряного века»

Москва, , 11:38 — REGNUM 23 ноября в Третьяковской галерее на Лаврушинском переулке открывается замечательная графическая выставка «Арлекины Серебряного века. К. А. Сомов, Н. Н. Сапунов, С. Ю. Судейкин». Экспозиция приурочена к 150-летию (2019 г.) живописца и графика, одной из самых ярких фигур эпохи в художественной жизни России начала ХХ века Константина Сомова. Организаторы постарались объединить три камерных выставки трех прекрасных художников одной фигурой из комедии дель арте —Арлекином, персонажем задиристо веселым, но с прорывающейся грустью. Собственно отправной точкой послужила картина Константина Сомова «Арлекин и дама», написанная в 1912 году. Образ Арлекина прорывается через творчество всех этих мастеров.

На выставке художественные полотна органично дополняют графические листы, а также книжные иллюстрации и дизайн, которому художники по веяниям того времени отдавали талант и силы.