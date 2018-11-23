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В Третьяковской галерее открывается выставка «Арлекины Серебряного века»

Культура

Три камерных раздела экспозиции представляют творчество Константина Сомова, Николая Сапунова и Сергея Судейкина

Москва, 23 ноября 2018, 11:38 — REGNUM  23 ноября в Третьяковской галерее на Лаврушинском переулке открывается замечательная графическая выставка «Арлекины Серебряного века. К. А. Сомов, Н. Н. Сапунов, С. Ю. Судейкин». Экспозиция приурочена к 150-летию (2019 г.) живописца и графика, одной из самых ярких фигур эпохи в художественной жизни России начала ХХ века Константина Сомова. Организаторы постарались объединить три камерных выставки трех прекрасных художников одной фигурой из комедии дель арте —Арлекином, персонажем задиристо веселым, но с прорывающейся грустью. Собственно отправной точкой послужила картина Константина Сомова «Арлекин и дама», написанная в 1912 году. Образ Арлекина прорывается через творчество всех этих мастеров.

На выставке художественные полотна органично дополняют графические листы, а также книжные иллюстрации и дизайн, которому художники по веяниям того времени отдавали талант и силы.

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Культурная хроника
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