Москва, Петербург и Калуга примут Международный фестиваль фламенко

Москва, , 10:45 — REGNUM С 23 ноября по 1 декабря в трех городах страны — Москве, Санкт-Петербурге и Калуге — будет проходить XVII Международный фестиваль фламенко «¡Viva España!». В 2018 году на лучших концертных площадках этих городов выступят звезды национального испанского танца, лауреаты многочисленных премий и наград Мануэль Линьян, Лусия Альварес «Ла Пиньона», Уго Лопес и Росарио Толедо.

Откроется фестиваль 23 ноября постановкой Reversible в Московском государственном театре фольклора «Русская песня». Обладатель высшей премии Испании в области танца Мануэль Линьян покажет спектакль, в котором главный герой предстает перед зрителем в разных образах, в первую очередь, конечно, самого блестящего танцовщика, временами как знаменитый рыцарь печального образа. Эта уже ставшая классической постановка уже отмечена наградой Фестиваля фламенко в Хересе. В спектакле также принимают участие Лусия Альварес и Уго Лопес.

В рамках смотра состоятся конкурсные выступления лучших исполнителей фламенко из России и стран СНГ, а также мастер-классы звезд фламенко из Испании. 1 декабря пройдет финал конкурса, а также торжественное вручение премии «Золотая кентаврита — 2018».

Организатор фестиваля — Международный культурный центр фламенко «Фламенкерия».