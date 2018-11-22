Современный художник поменял местами Флеша и Человека-паука

Вашингтон, , 13:49 — REGNUM Современный художник под псевдонимом bosslogic представил новую работу в рамках проекта ElseBothWorlds. На своих изображениях он поменял местами актёров Тома Холланда и Эзру Миллера, играющих Человека-паука и Флеша в популярных кинокомиксах. Соответствующую иллюстрацию художник разместил в своём микроблоге в Twitter.

В рамках проекта ElseBothWorlds артист меняет местами актёров из киновселенных Marvel и DC. В своих прошлых работах bosslogic представил Генри Кавилла в образе капитана Америки и Криса Эванса в роли Супермена, Роберта Дауни-младшего — Бэтменом и Бена Аффлека — Железноым Человеком, а Галь Гадот — Чёрной Вдовой и Скарлет Йохансон — Чудо Женщиной. В своей новой работе артист фантазирует на тему самых молодых актёров обеих вселенных: Тома Холланда и Эзры Миллера. По мнению художника, из Холланда бы получился неплохой Флеш, а Миллеру пошёл бы костюм Человека-паука.

https://twitter.com/Bosslogic/status/1065421249088708608

Напомним, что bosslogic — популярный современный художник, работающий в цифровых графических редакторах. Артист стал известен в сети интернет благодаря своим работам на тему супергероики. Чаще всего bosslogic использует фотографии актёров и создаёт из них изображения этих актёров в роли героев комиксов.

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