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На крыше павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ вновь зазвучит музыка

Культура

Опыт лета 2018 года был удачным

Москва, 22 ноября 2018, 00:51 — REGNUM  Концерты живой музыки вновь будут проходить на крыше павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ летом 2019 года, заявил столичный мэр Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Он отметил, что в 2018 году летом в рамках проекта «Музыка на крыше» проходили регулярные концерты классической и джазовой музыки.

«По воскресеньям звучала молодежная музыка. В будущем году ВДНХ обещает повторить», — добавил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года, начиная с середины июня, каждый четверг и каждое воскресенье на крыше павильона «Рабочий и колхозница» проводились регулярные концерты классической, джазовой и популярной музыки.

Читайте ранее в этом сюжете: «Музыка на крыше»: у подножья «Рабочего и колхозницы» звучит джаз и рок

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