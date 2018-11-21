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Певица Хелена Фишер вошла в десятку Forbes

Культура

Фишер стала одной из самых высокооплачиваемых исполнительниц мира

Певица Хелена Фишер вошла в десятку Forbes
Sven-Sebastian Sajak
Хелена Фишер

Берн, 21 ноября 2018, 15:54 — REGNUM  Немецкая певица Хелена Фишер стала единственной представительницей Европы, попавшей в десятку самых высокооплачиваемых исполнительниц мира по версии Forbes. Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung 21 ноября.

Хелена Фишер, зарабатывающая $32 млн в год, попала на восьмую строчку списка. Все остальные звезды из списка представляют Северную Америку.

Первое место заняла певица Кэти Перри, зарабатывающая $83 млн в год. За ней расположились Тэйлор Свифт ($80 млн) и Бейонсе ($60 млн).

Хелена Фишер родилась в 1984 году в Красноярске в семье русских немцев. В 1988 году ее семья переехала в Германию и обосновалась в Рейнланд-Пфальце. В репертуаре Фишер есть народные песни и романсы на русском языке.

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