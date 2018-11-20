В Донецком республиканском музее прозвучал гимн СССР

Донецк, , 20:40 — REGNUM Гимн СССР исполнили для иностранных гостей в Донецком республиканском художественном музее, сообщает 20 ноября «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, музей посетили гости из Германии, Франции, Испании, Бельгии и Финляндии, всего 11 человек. Посетителям показали работы таких известных художников, как Виктор Васнецов, Алексей Саврасов и других.

Также глава Бельгийского геополитического исследовательского центра «Евро-Рус» Крис Роман исполнил на пианино гимн СССР для гостей. Роман отметил, что он четыре раза бывал в Донбассе, и сейчас видит, что в Донецке забил «живой ключ».

Напомним, 20 ноября в Донецке прошла инаугурация главы ДНР Дениса Пушилина.

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