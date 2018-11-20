Вторник, 20 Ноября 2018 года
21:58:43 МСК

В Донецком республиканском музее прозвучал гимн СССР

Культура

Его исполнили для иностранных гостей

В Донецком республиканском музее прозвучал гимн СССР
Александр Ильин
Донецкий республиканский художественный музей

Донецк, 20 ноября 2018, 20:40 — REGNUM  Гимн СССР исполнили для иностранных гостей в Донецком республиканском художественном музее, сообщает 20 ноября «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, музей посетили гости из Германии, Франции, Испании, Бельгии и Финляндии, всего 11 человек. Посетителям показали работы таких известных художников, как Виктор Васнецов, Алексей Саврасов и других.

Также глава Бельгийского геополитического исследовательского центра «Евро-Рус» Крис Роман исполнил на пианино гимн СССР для гостей. Роман отметил, что он четыре раза бывал в Донбассе, и сейчас видит, что в Донецке забил «живой ключ».

Напомним, 20 ноября в Донецке прошла инаугурация главы ДНР Дениса Пушилина.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый глава принёс присягу на верность народу ДНР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Международное участие в делах ДНР и ЛНР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить