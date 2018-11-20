Вторник, 20 Ноября 2018 года
20:27:11 МСК

Киноплакат возвращается! PosterCon в Петербурге

Культура

В городе на Неве во второй раз проходит фестиваль киноплаката и киноарта PosterCon

5
Киноплакат возвращается! PosterCon в Петербурге
© АК-Галерея
PosterCon

Санкт-Петербург, 20 ноября 2018, 18:32 — REGNUM  PosterCon — это первый в России фестиваль киноплаката, киноарта и тиражной графики. В 2017 году фестиваль стал местом притяжения художников, дизайнеров, иллюстраторов, исследователей искусства, любителей кино и коллекционеров.

3
Шелкография «Дэвид Линч» Никиты Кауна
© АК-Галерея
Шелкография «Дэвид Линч» Никиты Кауна

В этом году 24 и 25 ноября гостей фестиваля ожидает двухдневная программа лекций, кинопоказов и выставок. Также посетители фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, посвящённых кинопостерам, киноарту, иллюстрации и тиражному искусству. Каждый сможет почувствовать себя художником-иллюстратором.

1
Шелкография «1984» Никиты Расолько
© АК-Галерея
Шелкография «1984» Никиты Расолько

Кроме того, на фестивале будет организован принт-маркет, где художники представят свои графические работы в формате плакатов, авторских принтов и оригинальных произведений, выполненных в различных техниках.

2
PosterCon
© АК-Галерея
PosterCon

Фестиваль проходит под эгидой Санкт-Петербургского Международного культурного форума и при поддержке Первого городского бизнес-инкубатора.

5
PosterCon
© АК-Галерея
PosterCon

Читайте ранее в этом сюжете: Киноплакат в центре внимания — фоторепортаж

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Художественные выставки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить