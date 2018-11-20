Вышел первый трейлер документального фильма об игре Half Life

Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Представители YouTube-канала NoClip снимают документальный фильм о влиянии серии игр Half Life на игровую индустрию. Первый трейлер картины документалисты уже выложили на своём официальном канале.

Съёмки фильма приурочены к юбилею игры — оригинальной Half Life исполняется 20 лет. Для съёмок картины команда канала спросила известных представителей игровой индустрии: разработчиков, дизайнеров и художников о том, как приключения Гордона Фримена (главный герой Half Life) изменили их видение игровой индустрии.

Разработчики из компании Valve (создатели игры) отказались давать интервью о процессе разработки своего проекта. Однако NoClip смогли получить интервью создателей фанатского ремейка оригинальной игры под названием Black Mesa. Официальная дата выхода картины пока неизвестна.

Напомним, что Half Life — компьютерная игра в жанре шутера (жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) от первого лица, разработанная компанией Valve Software и изданная Sierra Studios 19 ноября 1998 года. По мнению специалистов индустрии, игра послужила основой для современного понимания жанра шутер и множества других игровых проектов.

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