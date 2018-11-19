Биение «Сердца мира» уловили в Варшаве

Варшава, , 10:33 — REGNUM В Варшаве подвели итоги XII кинофестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей». Гран-при жюри единогласно присудило драме Натальи Мещаниновой «Сердце мира», передаёт обозреватель ИА REGNUM.

Как отметили эксперты, этот скромный, как кажется на первый взгляд фильм, рассказывает о важных проблемах и представляет ненавязчивый, но пронзительный рассказ об одиночестве и потребности признания.

Второе место занял якутский фильм Эдуарда Новикова «Царь-птица», показавший гармонию взаимоотношений природы и человека. Приза за третье место удостоилась семейная драма Владимира Битокова «Глубокие реки» за болезненный, визуально завораживающий рассказ об отсутствии взаимопонимания и неизбежности судьбы.

Спецприз был присужден оператору фильма Сергея Дворцевого «Айка» Иоланте Дылевске за исключительное соединение чувствительности, высокого мастерства и психологической глубины.

Надо отметить, что жюри, в составе актера Мирослава Ханишевски, сотрудницы «Vogue Польша» Ханны Рыдлевски и режиссера Иоанны Кос-Краузе оставило без наград заметные хиты прошедшего фестивального года: «Довлатова» Алексея Германа-мл., «Историю одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Подбросы» Ивана И. Твердовского, «Войну Анны» Алексея Федорченко, «Мешок без дна» Рустама Хамдамова и другие, отдав предпочтение менее известным лентам.

Жюри документального кино в составе журналистки Малгожаты Стечак, режиссера монтажа Доминика Ягодзиньски и режиссера, сценариста, оператора Кристиана Матысека посмотрев десять фильмов приняло решение главный приз конкурса не присуждать. Эксперты признались, что шедевров они не увидели.

Приз за второе место они присудили «Оскару» Александра Смолянского и Евгения Цымбалаза «потрясающий рассказ, в котором судьба художника отражается в бурной истории СССР». Третье место заняла работа Андрея Осипова «Восточный фронт» за «креативную переработку архивных материалов и выдвижение на первый план судьбы простого немецкого солдата». Еще один призом эксперты отметили за «профессиональное отображение красоты русской природы» увлекательный фильм Ирины Журавлёвой и Владислава Гришина «Медведи Камчатки. Начало жизни».

Юные зрители, посмотрев конкурс «Малый Спутник», выбрали своим фаворитом приключенческую сказку «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко.

XII «Спутник над Польшей» закрылся в Варшаве, но продолжается в качестве турне российского кино по всей стране. В течение пяти месяцев, вплоть до апреля 2019 года, фестивальные показы состоятся в Кракове, Познани, Вроцлаве, Гданьске, Белостоке, Быдгощи, Щецине, Катовицах, Эльблонге, Хайнувке, Кентшине, Новом Сонче, Ольштыне и Плоцке.

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