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В Музее Серебряного века в Москве проходит выставка «Реальное искусство»

Культура

Книжная иллюстрация к произведениям Даниила Хармса, Николая Заболоцкого и других

В Музее Серебряного века в Москве проходит выставка «Реальное искусство»
Иллюстрация: Goslitmuz.ru
Музей серебряного века

Москва, 18 ноября 2018, 20:31 — REGNUM  В Музее Серебряного века в Москве проходит выставка книжной графики современных художников «Реальное искусство». Авторы представили свое художественное видение различных эпизодов произведений писателей и поэтов, входивших в «Объединение реального искусства» (ОБЭРИУ) — Даниила Хармса, Александра Введенского, Николая Заболоцкого, Николая Олейникова, Константина Вагинова. А так как эти замечательные ленинградские творцы 1920−1930-х годов по-своему предвосхитили эстетику абсурдисткой литературы, то и иллюстрации к ним изобилуют немыслимыми и свободными, но необычайно притягивающими картинами.

Визуальной проекцией к стихам обэриутов поделились Александра Гарт, Петр Перевезенцев, Екатерина Посецельская, Игорь Улангин и Юрий Штапаков.

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Культурная хроника
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