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В Доме Союзов наградят победителей IV Всероссийского хорового фестиваля

Культура

В музыкальном форуме приняло участие 24 тысячи человек

В Доме Союзов наградят победителей IV Всероссийского хорового фестиваля
Иллюстрация: Mkrf.ru
Хор

Москва, 18 ноября 2018, 10:40 — REGNUM  18 ноябряв Колонном зале Дома Союзов состоится гала-концерт Всероссийского хорового фестиваля. Выступление лауреатов и награждение победителей станем «завершающим аккордом» масштабного музыкального марафона, в котором приняли участие 24 000 человек из 82 регионов России. А всего авторитетное жюри в этом году прослушало более 1200 хоров со всей страны. Председатель жюри — художественный руководитель Государственного академического Кубанского казачьего хора, профессор, композитор, народный артист РФ Виктор Захарченко.

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Культурная хроника
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