Жюри Национальной оперной премии «Онегин» объявило лауреатов

Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM В Михайловском театре в Санкт-Петербурге прошла церемония награждения лауреатов национальной оперной премии «Онегин».

Обладателем премии в номинации «Примадонна» стала солистка Московского академического музыкальный театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Наталья Мурадымова за блестящее исполнение партий Медеи и леди Макбет. Артист этого же театра Николай Ерохин назван лучшим «Мастером сцены».

Жюри также отметило дебюты солистки Красноярского государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского Ксении Ховановой за исполнение партии Леоноры в «Трубадуре» Джузеппе Верди и солиста Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье» Виктор Коротич — за партию Григория Грязного в «Царской невесте» Николая Римского-Корсакова.

В категории «Состав» награду получили ансамбль исполнителей в спектаклях «Октябрь. 1917» Вано Мурадели в театре «Санктъ-Петербургъ Опера» и «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха в Государственном театре оперы и балета Республики Коми.