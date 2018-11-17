В Мариинском театре впервые прозвучит опера Антона Рубинштейна «Христос»

Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM 17 ноября в Концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге впервые прозвучит опера Антона Рубинштейна «Христос». Ее представят оркестр «Камерата Сибири», Хоровая капелла Тюменской филармонии, органистка Мария Блажевич, вокалисты Александр Гайнутдинов, Ирина Бибеева, Эльвира Саниевская, Елена Шароева, Антон Завьялов и Александр Цинько. Дирижер — Антон Шароев.

У последнего произведения композитора Антона Рубинштейна — оперы «Христос» — непростая судьба. Сам автор называл его «Семь попыток познать Божественное». В основу либретто легла одноименная поэма Генриха Бультгаупта. При жизни композитора состоялось лишь одно исполнение в концертной версии — в 1894 году в Штутгарте. Еще одно, уже сценическое, было представлено уже после смерти. Далее партитура, как было принято считать, была утеряна. И вот в 2007 известный музыкант, дирижер и скрипач Антон Шароев обнаружил нотные записи в архивах Берлинской библиотеки.

С 2008 года различные версии были показаны в Перми, Тюмени, Санкт-Петербурге, Москве и Берлине.

Опера «Христос» — является одним из самых выстраданных сочинений автора 20 опер. Много лет он работал над музыкальным воплощением образа Христа. Это грандиозное полотно с большими хоровыми сценами, 26 солистами, в семи картинах с прологом и эпилогом.