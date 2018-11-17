Фильм Даниэллы Рыбакьян «Ася» стал победителем кинофестиваля ВГИКа

Москва, , 09:06 — REGNUM Жюри Международного студенческого фестиваля ВГИКа объявило имена и работы, ставшие лауреатами. Гран-при завоевала картина студентки Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Даниэллы Рыбакьян «Ася». Фильм повествует о налаживании непростых отношений достаточно взрослой дочери с довольно раскрепощенной матерью.

«Лучшим игровым фильмом» признана лента бельгийского режиссера Инеса Исхуна «Жизнь Эстебана». В конкурсе документального кино победу одержала представительница Университета искусств в Белграде Милены Груич за фильм «Всё, что растёт». Работа «Болтовое соединение» Школы компьютерной анимации и видеоигр Supinfocom Rubika во Франции стала первой в номинации «Лучший анимационный фильм». Зрители своим призом отметили картина «Миражи» режиссера Ульяны Бурыкиной из ВГИКа.

На итоговый конкурс фестиваля свои работы представили 39 киношкол из 36 стран.