Нацистские монстры, волшебники и феодальная Япония: трейлеры недели

Вашингтон, , 16:40 — REGNUM На этой неделе сразу несколько крупных игровых студий представили трейлеры своих проектов на официальных YouTube-каналах. Некоторые ролики посвящены релизу крупных проектов, а некоторые — демонстрируют новые подробности будущих игр. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку трейлеров различных игровых проектов.

Компания Insomniac Games представила релизный трейлер экшена Sunset Overdrive на PC. Действия игры разворачиваются в городе Сансет-сити в 2027 году. Жители города превращаются в чудовищ под действием специального энергетического напитка, а игрок, управляющий работником компании-изготовителя напитка, должен будет покинуть заражённый город. Игра дебютировала на Xbox One в 2014 году, теперь добралась и до персональных компьютеров.

Новый трейлер получила и пошаговая стратегия Achtung! Cthulhu Tactics в честь скорого релиза проекта на PS и Xbox. Действие игры развернётся в альтернативном мире во время Второй мировой войны. Третий рейх воспользовался запретными знаниями и призвал армию существ из Лавкрафтовских рассказов. Игроку предстоит взять на себя управление элитным отрядом и положить конец тирании нацистов и демонов. Игра выйдет 20 ноября на PS4 и 23 ноября на Xbox One.

Студия Niantic, известная по мобильной игре Pokemon Go, объявила примерную дату релиза своей новой игры по вселенной Гарри Поттера — Wizards Unite. В новом трейлере сообщается, что выход игры на мобильных платформах стоит ожидать в 2019 году. По аналогии с Pokemon GO, Wizards Unite будет использовать технологию дополненной реальности и позволит игрокам собирать магические артефакты и устраивать дуэли на волшебных палочках в реальной жизни.

Геймдизайнеры Томас ван ден Берг и Марко Бансале представили трейлер продолжения своей игры Kingdom под названием Kingdom Two Crowns. Во второй части стратегии игроков ожидает кампания Shogun, повествующая о королевстве, созданном по образцу феодальной Японии. Днём геймеры будут расширять своё королевство, а по ночам сражаться с армиями кровожадных монстров. Разработчики обещают, что помимо Shogun, в проекте появятся и другие сюжетные кампании, добавляющие уникальные постройки и боевые единицы. Релиз игры состоится 11 декабря на всех игровых платформах.

Независимая студия Moondrop сообщила, что её новый платформер (жанр, основанный на перемещениях по платформам) Degrees of Separation выйдет в день Святого Валентина, 14 февраля. Главные герои игры Эмбер и Рейм — возлюбленные, принадлежащие к двум противоположным стихиям: огонь и лёд. Персонажам предстоит использовать свои уникальные способности для решения головоломок и помощи друг другу. Сценарий к проекту писал популярный игровой сценарист Крис Авеллон. Релиз ожидается в 2019 году.

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