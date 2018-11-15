Выставку «Сокровища музеев России» посетили более ста тысяч человек

Москва, , 01:39 — REGNUM За первые десять дней работы выставки «Сокровища музеев России», проходящей в столичном Манеже, ее посетителями стали более ста тысяч человек, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Сообщается, что за эти десять дней выставка стала центральным культурным событием Москвы. Работа выставки продлится до 25 ноября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в выставочном зале «Манеж» российской столицы открылась выставка «Сокровища музеев России», на которой были представлены около 280 произведений искусства. Среди этих шедевров — полотна русских живописцев Карла Брюллова, Ореста Кипренского, Валентина Серова, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева и других.

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