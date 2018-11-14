Шесть стран примут участие в косплей-конкурсе Blizzard

Ирвайн, США, , 14:09 — REGNUM Компания Blizzard Entertainment анонсировала старт международного косплей-конкурса (конкурса переодевания в персонажей игр, фильмов и комиксов) Overwatch Cosplay Battle. В конкурсе примут участие представители шести стран, которых будут оценивать профессиональные косплееры и художники Blizzard, говорится на официальном сайте компании.

Команды (по три человека в каждой) представят такие страны, как Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия и Россия. Каждой команде предстоит за три месяца создать костюм персонажа игры Overwatch. После того как костюмы будут готовы, итоговое выступление косплееров будет оценивать компетентное жюри.

Фанатское сообщество также может принять дистанционное участие в конкурсе. Каждой команде на выбор представлены три персонажа игры Overwatch, костюмы которых можно представить в рамках конкурса. Итоговый проект-персонаж выбирается при помощи фанатского голосования. Процесс голосования за проекты продлится до 26 ноября.

Команду из России представляют популярные косплееры Ирина Мейер, Ярослав Рочняк и Григорий Айрапетян. По результатам голосования на текущий момент команде, вероятно, достанется костюм персонажа D. Va и её пилотируемого боевого робота Mecha.

Напоминаем, что Overwatch — это компьютерная игра в жанре, разработанная компанией Blizzard Entertainment. Релиз игры состоялся 24 мая 2016 года для консолей PlayStation 4 и Xbox One, а также для персональных компьютеров под управлением Windows.

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