Blizzard прекратила продажи игры Warcraft 3 из-за выпуска ремастер-версии

Ирвайн, США, , 09:11 — REGNUM Поклонники Warcraft 3 больше не смогут приобрести оригинальную версию игры, которая вышла в 2002 году, компания Blizzard прекратила её продажи. Об этом 14 ноября сообщил портал PCGamesN.

Вместо неё разработчик намерен в ближайшее время выпустить игру Warcraft 3: Reforged, которая представляет собой ремастер культовой стратегии с элементами RPG. Blizzard уже начала принимать предзаказы, известно, что покупатели получат ключи от версий Reign of Chaos и Frozen Throne, однако им придется дождаться выхода игры. Отмечается, что старая Warcraft 3 и её ремастер будут совместимы в режиме мультиплеера.

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Напомним, ранее было объявлено, что Warcraft 3: Reforged будет выпущена Blizzard в 2019 году. Предзаказ игры обойдется геймерам в $30.

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