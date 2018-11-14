Тверской ТЮЗ попал в число номинантов на премию «Арлекин»

Тверь, , 01:51 — REGNUM Постановка Тверского театра юного зрителя «Сны о кошках и мышах» попала в число номинантов на Российскую Национальную премию в области театрального искусства для детей «Арлекин», сообщают «Вести Тверь».

Сообщается, что в текущем году на соискание премии было представлено 119 заявок, среди которых был сформирован лонг-лист. В него и попала постановка Тверского ТЮЗа. Отмечается, что показ спектаклей состоится в апреле 2019 года в Петербурге.

Добавим, что «Сны о кошках и мышах» — спектакль, в основу которого лег перевод правил воспитания детей, принятый в Великобритании в викторианскую эпоху. Режиссером спектакля является Вероника Вигг.