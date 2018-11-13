Дагестанские пенсионерки покорили Сочи

Краснодар, , 18:20 — REGNUM Жюри международного фестиваля-конкурса «Искусство объединяет мир» высоко оценило выступление дагестанских пенсионерок. Артисты вокальной группы «Вдохновение» при центре досуга ветеранов Великой Отечественной войны и труда в городе Кизляре получили дипломы лауреатов первой степени, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе администрации муниципалитета.

Конкурс проходил с 1 по 6 ноября в городе Сочи. Участницы группы отмечают, что дальнюю дорогу они перенесли хорошо и на фестивале для них были созданы прекрасные условия.

«Нас сразу же стали называть «солнышками» из-за футболок желтого цвета. В наш адрес звучало много комплиментов, пожеланий, в зале во время наших выступлений был шквал аплодисментов», — рассказала руководитель совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда Валентина Старчак.

Напомним, международный фестиваль-конкурс «Искусство объединяет мир» проходил в Сочи уже в 13-й раз. Каждый год сюда приезжают артисты и творческие коллективы различных жанров, занимающиеся в средне-специальных музыкальных учебных заведениях и вузах.