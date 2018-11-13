В Санкт-Петербурге пройдет форум-фест Jazz Across Borders

Санкт-Петербург, , 11:05 — REGNUM 17 ноября на прославленной сцене Мириинского театра пройдет гала-концерт II Международного форум-феста Jazz Across Borders. Хедлайнерами этого вечера станут Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана и обладательница Grammy американская певица Патти Остин.

Основной же площадкой всего фестиваля станет кинотеатр «Аврора», где 16 и 17 ноября, кроме многочисленных концертов, пройдут различные мероприятия по продвижению джазовой индустрии: панельные дискуссии, шоукейсы, мастер-классы, встречи и переговоры музыкантов, промоутеров и продюсеров. По утверждению президента фестиваля Игоря Бутмана, в прошлом году его посетили более 1000 человек из 35 стран.

II Международный форум-фест Jazz Across Borders пройдет в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.