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В Санкт-Петербурге пройдет форум-фест Jazz Across Borders

Культура

17 ноября выступит звезда современного джаза Патти Остин

Санкт-Петербург, 13 ноября 2018, 11:05 — REGNUM  17 ноября на прославленной сцене Мириинского театра пройдет гала-концерт II Международного форум-феста Jazz Across Borders. Хедлайнерами этого вечера станут Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана и обладательница Grammy американская певица Патти Остин.

Основной же площадкой всего фестиваля станет кинотеатр «Аврора», где 16 и 17 ноября, кроме многочисленных концертов, пройдут различные мероприятия по продвижению джазовой индустрии: панельные дискуссии, шоукейсы, мастер-классы, встречи и переговоры музыкантов, промоутеров и продюсеров. По утверждению президента фестиваля Игоря Бутмана, в прошлом году его посетили более 1000 человек из 35 стран.

II Международный форум-фест Jazz Across Borders пройдет в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

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Культурная хроника
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