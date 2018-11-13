Москва, , 10:07 — REGNUM 13 ноября в Государственной галерее на Солянке в Москве открывается выставка «Бергман. Метаморфозы». Она стала еще одним событием в череде мероприятий по празднованию столетнего юбилея классика мирового кино, шведского режиссера Ингмара Бергмана. Организовано галерей совместно с посольством Швеции в России.

Выставочный проект, куратором которого выступила Карина Караева, объединяет произведения современных художников, вдохновленные киноязыком, эстетикой и личностью Игмара Бергмана. Это видеоработы, инсталляции, фотографии живописных работ и другие артобъекты. Кристина Лукас (Испания), Наташа Данберг (Швеция), Коринна Шнитт (Германия), Алена Терешко, Юлия Застава, Александра Митлянская, Виктора Алимпиева, группы «Нежные бабы» и другие российские и зарубежные художники попытались художественным языком осмыслить методы мастера.

В рамках выставки пройдет и публичная программа, на которой специалисты из разных областей искусства расскажут о творчестве Бергмана и его влиянии на мировое кино и культуру.