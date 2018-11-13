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Видеофестиваль «ОСЕНЬ кинофест» объявил имена лауреатов

Культура

В номинации «Фильм, снятый на iPhone» лучшей работой признана картина режиссера Наталии Таран «Полное взаимопонимание»

Москва, 13 ноября 2018, 09:35 — REGNUM  Жюри фестиваля независимых кинематографистов, работающих с видео, «ОСЕНЬ кинофест» объявило имена победителей и лауреатов форума. Гран-при форума получил фильм «Прощай, любимый» и все три его автора: Александр Цыпкин, Ксения Раппопорт, Павел Капинос. «Лучшим мультфильмом» признан «Рыбоlove» режиссера Валерия Башкирова, «Лучшим документальным фильмом» стала картина «Дорога в Болливуд», режиссеры и участники фильма — Олег Блинов и Роман Катышкин. В номинации «Фильм, снятый на iPhone» победу одержала работа Наталии Таран «Полное взаимопонимание». «Приз зрительских симпатий» достался фильму «Бармен» режиссера Дениса Шаблия. Фильм был показан на youtube-канале фестиваля и набрал большинство голосов. Конкурсные фильмы «ОСЕНЬ кинофест» 2018 можно увидеть на youtube-канале кинофестиваля.

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Культурная хроника
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