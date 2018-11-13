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«Покойся с миром, солдат»: ВС США соболезнуют в связи со смертью Стэна Ли

Культура

Писатель Стэн Ли скончался на 96-м году жизни в медицинском центре в Лос-Анджелесе

Вашингтон, 13 ноября 2018, 08:26 — REGNUM  Вооруженные силы Соединенных Штатов выразили соболезнования в связи со смертью писателя Стэна Ли, прославившегося на весь мир созданием комиксов о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс.

«Покойся с миром, солдат», — говорится в тексте на официальной странице ВС США в Twitter.

https://twitter.com/USArmy/status/1062080157803012096

Отмечается, что Стэн Ли во время Второй мировой войны с 1942 по 1945 год служил в армии связистом и оказывал «невероятную поддержку американским военнослужащим».

Напомним, писатель Стэн Ли скончался на 96-м году жизни в медицинском центре в Лос-Анджелесе. За свою творческую карьеру Ли создал огромное множество комиксов, в том числе Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного человека и других известных вымышленных героев.

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