Вышел трейлер четвертой части мультфильма «История игрушек»

Вашингтон, , 00:41 — REGNUM Компания Disney и студия Pixar представили тизер-трейлер мультфильма «История игрушек 4». Видео опубликовано на канале в YouTube.

Судя по видеоролику, в новой серии зрители снова увидят знакомых героев серии — ковбоя Вуди, астронавта Базза, Картофельную голову, динозавра Рекса и других. Режиссером фильма выступил Джош Кули, ранее работавший над мультфильмами «Вверх» и «Рататуй».

Главных персонажей в фильме вновь озвучат актеры Том Хэнкс и Тим Аллен. Выход картины в прокат назначен на 20 июня 2019 года.