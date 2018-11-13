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Вышел трейлер четвертой части мультфильма «История игрушек»

Культура

Выход картины в прокат назначен на 20 июня 2019 года

Вашингтон, 13 ноября 2018, 00:41 — REGNUM  Компания Disney и студия Pixar представили тизер-трейлер мультфильма «История игрушек 4». Видео опубликовано на канале в YouTube.

Судя по видеоролику, в новой серии зрители снова увидят знакомых героев серии — ковбоя Вуди, астронавта Базза, Картофельную голову, динозавра Рекса и других. Режиссером фильма выступил Джош Кули, ранее работавший над мультфильмами «Вверх» и «Рататуй».

Главных персонажей в фильме вновь озвучат актеры Том Хэнкс и Тим Аллен. Выход картины в прокат назначен на 20 июня 2019 года.

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Кинематограф
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