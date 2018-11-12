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Гитариста Aerosmith увезли в больницу после концерта

Культура

У музыканта возникли проблемы с дыханием

Нью-Йорк, США, 12 ноября 2018, 10:25 — REGNUM  Гитарист американской рок-группы Aerosmith Джо Перри был госпитализирован после концерта в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание TMZ.

Уточняется, что это произошло вечером 10 ноября. После выступления с Билли Джоэлом артист вернулся в свою гримёрку и, по словам очевидцев, «выглядел ужасно». Музыкант был незамедлительно госпитализирован. Дополнительная информация об инциденте не приводится.

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В течение 40 минут медики оказывали ему помощь на месте, а затем увезли в больницу. Сообщается, что у музыканта возникли проблемы с дыханием. По данным источников, они начались несколько недель назад.

В настоящее время состояние музыканта улучшилось. Перри чувствует себя хорошо и уже в конце недели может быть выписан.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года госпитализация потребовалась и вокалисту группы Aerosmith Стивену Тайлеру. Его увезли в больницу после концерта в Сан-Паулу. Медики оценили его состояние как неопасное для жизни, но ещё требующее наблюдения врачей. В связи с болезнью вокалиста концерты группы Aerosmith в Куритибе (Бразилия) и Сантьяго (Чили) были отменены.

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