Гитариста Aerosmith увезли в больницу после концерта

Нью-Йорк, США, , 10:25 — REGNUM Гитарист американской рок-группы Aerosmith Джо Перри был госпитализирован после концерта в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание TMZ.

Уточняется, что это произошло вечером 10 ноября. После выступления с Билли Джоэлом артист вернулся в свою гримёрку и, по словам очевидцев, «выглядел ужасно». Музыкант был незамедлительно госпитализирован. Дополнительная информация об инциденте не приводится.

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В течение 40 минут медики оказывали ему помощь на месте, а затем увезли в больницу. Сообщается, что у музыканта возникли проблемы с дыханием. По данным источников, они начались несколько недель назад.

В настоящее время состояние музыканта улучшилось. Перри чувствует себя хорошо и уже в конце недели может быть выписан.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года госпитализация потребовалась и вокалисту группы Aerosmith Стивену Тайлеру. Его увезли в больницу после концерта в Сан-Паулу. Медики оценили его состояние как неопасное для жизни, но ещё требующее наблюдения врачей. В связи с болезнью вокалиста концерты группы Aerosmith в Куритибе (Бразилия) и Сантьяго (Чили) были отменены.